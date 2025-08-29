МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск "Южная" уничтожили технику противника и сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике операторами ударных БПЛА Южной группировки войск пресечены попытки ротации личного состава и подвоза снабжения подразделениям ВСУ с использованием боевой бронированной машины "Козак" и автотранспорта типа "пикап". Расчеты ударных FPV-дронов, используя засадную тактику, подстерегли автотранспорт на маршрутах снабжения и точными ударами уничтожили", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что операторами группировки также был уничтожен блиндаж украинских боевиков вместе с личным составом.