Бойцы "Востока" воздушным тараном сбили дроны ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 36-й армии группировки войск "Восток" сбили методом воздушного тарана тяжелые беспилотники противника на южнодонецком направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении расчеты FPV-дронов 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" прикрыли штурмовые подразделения, уничтожив тяжелые беспилотные летательные аппараты ВСУ. Обнаружив в воздухе движение вражеских беспилотников, военнослужащие нанесли прицельные удары, нейтрализуя вражеские дроны", - говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки также поделились подробностями о работе расчетов ударных БПЛА. По словам оператора дрона с позывным Эхо, в течение суток его расчет запускает порядка 20 дронов, а цели меняются в зависимости от времени суток. "Работаем в дневное время суток по БПЛА самолетного типа

. В ночное время суток работаем по дронам гексакоптерного типа. Это у нас "Баба-яга".

За сутки в среднем запускаем около 15-20 дронов", - отметил военный.

