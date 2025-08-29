Склады расположены так глубоко во избежание атаки с воздуха

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Продовольствие для бойцов группировки "Север" хранят на замаскированных складах, размещенных на глубине пяти метров. Это делается во избежание атаки с воздуха, рассказал ТАСС начальник продовольственного склада Алексей.

"Продовольственный склад у нас заглублен более пяти метров, замаскирован, чтобы не было прилетов. Хранение у нас хорошее, есть вытяжки, защита от грызунов", - сказал он.

Алексей отметил, что на складе хранятся овощи, мясная продукция и рыба, а также сладости, такие как сгущеное молоко.

Повар полевой кухни с позывным Кузя отметил, что работа по приготовлению пищи идет практически непрерывно. "В течение дня это завтрак, обед и ужин - работаем [сменами] по 8 часов", - добавил он.