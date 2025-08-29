Об освобождении населенного пункта ВС РФ сообщили 25 августа

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Украинские войска в селе Запорожское в Днепропетровской области испытывали недостаток в операторах БПЛА, сообщил ТАСС штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Морячок.

"У них [у ВСУ] недостаток с этим [с операторами БПЛА]", - сказал военнослужащий.

25 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. Как пояснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение села позволило взять в огневой мешок группировку ВСУ в Камышевахе на границе ДНР и Днепропетровской области.