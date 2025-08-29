Артиллеристы разбили позиции противника с дистанции свыше 15 км

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Центр" в составе расчета РСЗО "Град" нанесли мощный удар по огневым позициям ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Оператор разведывательного БПЛА определил координаты огневых точек противника, мешавших продвижению российских подразделений. Получив задачу, военнослужащие выдвинулись на боевую позицию, навели установку на цель и выполнили несколько огневых залпов с дистанции свыше 15 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет разведывательного дрона "Орлан-30" осуществлял коррекцию и объективный контроль уничтожения огневых точек и боевой техники ВСУ.

