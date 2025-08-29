Конкурс на лучшего механика-водителя пусковой установки "Ярса" закончился в РВСН

Победителем был признан военнослужащий Барнаульского ракетного соединения старший прапорщик Сергей Сотников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Конкурс Ракетных войск стратегического назначения на лучшего механика-водителя автономной пусковой установки ракетного комплекса "Ярс" завершился в Ивановской области, сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам состязаний лучшим механиком-водителем мобильного ракетного комплекса "Ярс" в РВСН стал военнослужащий Барнаульского ракетного соединения старший прапорщик Сергей Сотников. Второе место завоевал старший прапорщик Антон Молотков из Йошкар-Олинской ракетной дивизии. Бронзу завоевал механик-водитель Юрьянского соединения РВСН старший прапорщик Сергей Демиденко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурсанты в течение недели состязались в быстром и аккуратном преодолении препятствий, в том числе условно зараженного участка местности, а также в знании технических характеристик и устройства "Ярса".

"Заключительными этапами состязаний стали проверки теоретических знаний и выполнения нормативов по РХБ-защите, уровня физической подготовленности военнослужащих и их огневая подготовка - выполнение нормативов по разборке-сборке и стрельбе из пистолета", - рассказали в Минобороны.