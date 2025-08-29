Военные противника пытались спрятаться в доме на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Подразделение БПЛА мотострелкового полка группировки войск "Днепр" при помощи FPV-дронов уничтожило группу военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались спрятаться в доме на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС оператор дрона с позывным Ямполь.

"В ходе ведения разведки в зоне нашей ответственности были обнаружены три человека личного состава противника. Было принято решение отработать FPV-дронами и сбросами. Применили два FPV-дрона. <...> В результате объективного контроля из подвала мы не наблюдали перемещения противника, подвал уничтожен", - рассказал военнослужащий.

На кадрах с российского дрона-разведчика видно, как трое бойцов ВСУ заходят в полуразрушенный частный дом, после чего операторы БПЛА группировки "Днепр" наносят по нему удары как FPV-дронами, так и несколькими сбросами боеприпасов.