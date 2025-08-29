Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Украины против РФ, сбежали с фронта после увиденных пыток пленных россиян украинскими военными. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

"Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил бежать оттуда. Он понимал, что это будет очень сложно", - сказал адвокат. Коротков-Гуляев добавил, что Медина Аранда пробыл на украинском фронте меньше года, где познакомился с другим обвиняемым Александером Анте, который тоже захотел сбежать.

Со слов адвоката, на территории Украины СБУ постоянно подвергала наемников идеологической пропаганде, хорошо владея испанским языком. Мосгорсуд ранее продлил двум колумбийцам Александеру Анте и Хосе Арону Медине Аранде заключение под стражей до 26 ноября. Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Предварительное следствие продлено до 22 декабря ввиду значительного объема следственных и процессуальных действий.

Обвиняемые наемники из города Попаян в Колумбии. В августе 2024 года граждане южноамериканской страны были задержаны в рамках уголовного дела и заключены под стражу Лефортовским судом Москвы. Как сообщала ФСБ, у обвиняемых в ходе обыска обнаружили и изъяли банковские карты и документы, в частности, выданный одному из них военный билет ВСУ. Среди изъятого также военная форма со знаками различия батальона "Карпатская сечь" и фотографии колумбийцев в Киеве в одной из местных газет.

Ранее в газете El Tiempo появилась информация о задержании двоих граждан Колумбии в аэропорту Каракаса, куда они прибыли из Украины через Польшу и Испанию. Инцидент произошел в июле 2024 года. Внимание венесуэльских правоохранителей привлекли украинская форма и военные рюкзаки пассажиров. О дальнейшей судьбе задержанных долгое время не сообщалось.