Марочко: ВСУ месяцами не эвакуируют тела погибших солдат у Купянска и Кременной

Военный эксперт отметил, что из-за жары трупы украинских солдат "скелетируются буквально за пару недель"

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) месяцами не эвакуирует тела погибших солдат из-под Купянска Харьковской области и Кременной Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Мне поступает информация с разных участков линии боевого соприкосновения, что огромное количество трупов украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения не эвакуируются месяцами. И эти цифры идут не десятками, а сотнями. Причем сотни - это на тех участках, где продвигаются наши военнослужащие. <…> Огромное количество украинских трупов находится на купянском участке фронта и в Кременских лесах", - сказал он.

Марочко отметил, что из-за жары трупы украинских солдат "скелетируются буквально за пару недель", установить личности погибших становится возможным только при помощи ДНК-теста.