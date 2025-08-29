29 августа, 17:36,
обновлено 29 августа, 17:42
Военная операция на Украине

Белоусов: ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих в 2025 году

© Минобороны России/ ТАСС
Кроме того, противник потерял более 65 тыс. единиц различных вооружений, отметил министр обороны РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Боевой потенциал ВСУ значительно снизился, потери противника в этом году составили свыше 340 тыс. военнослужащих и более 65 тыс. единиц различных вооружений. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений", - сказал глава оборонного ведомства. 

Теги:
УкраинаРоссияБелоусов, Андрей РэмовичВоенная операция на Украине