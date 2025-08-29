До конца года планируется передать еще 12 тыс. транспортных средств

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Войска получили в 2025 году 22,7 тыс. единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, планируется передать до конца года еще 12 тыс. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Следующий ключевой момент - это повышение скорости передвижения тактических групп. В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники", - говорится там.