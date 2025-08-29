Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск, отметил министр обороны России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. План набора на военную службу по контракту в 2025 году увеличен, его показатели в целом выполняются. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются", - сказал министр.