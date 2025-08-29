Министр обороны России отметил, что такую практику необходимо продолжить

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Применение в зоне спецоперации медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность. Данную практику необходимо продолжить и распространить на военные округа, говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа", - сказал глава Минобороны.