Белоусов: показатель возвращения военных в строй после ранения составляет 97%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. 97% бойцов возвращаются в строй после полученных ранений, говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии оборонного ведомства.

"Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%", - сказал он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Так, добавил Белоусов, совместная работа с Минздравом и ФМБА России позволяет применять сухую плазму и проводить лечение военнослужащих с раневой инфекцией, устойчивой к антибиотикам.