Белоусов: сроки прохождения ранеными освидетельствования сокращены в два раза

За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК, отметил министр обороны России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Нагрузка на стационарные военно-врачебные комиссии снижена на 80% за счет введения шести мобильных комиссий, а сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК (военно-врачебные комиссии - прим. ТАСС). Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза", - сказал глава оборонного ведомства.

Белоусов поручил продолжить эту работу и нарастить количество комиссий для использования на особо важных и востребованных направлениях.