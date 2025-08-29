Глава Минобороны Андрей Белоусов указал на переход к бездокументационному подтверждению льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество "бумажной волокиты" в вопросах социального обеспечения военнослужащих удалось значительно сократить. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Пятое приоритетное направление - социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Существенно сократили количество бумажной волокиты и перешли к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат", - сказал министр.