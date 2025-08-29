Министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что в вопросах военного и военно-технического сотрудничества важно перейти от краткосрочного взаимодействия к долгосрочному

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ продолжает развивать возможности военно-технического партнерства в части модернизации армий союзников, несмотря на СВО. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"Продолжаем развитие возможностей военно-технического партнерства в части модернизации армий наших союзников, несмотря на проведение СВО", - сказал он, подчеркнув, что в вопросах военного и военно-технического сотрудничества важно перейти от краткосрочного взаимодействия к долгосрочному.