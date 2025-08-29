Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ должно перейти к новой модели военно-строительного комплекса для сокращения числа объектов незавершенного строительства. Об этом говорится в выдержке из тезисов выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии Минобороны России.

"До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями военно-строительного комплекса и создать условия для нормальной работы подрядных организаций. Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства", - сказал Белоусов.