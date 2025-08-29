Марочко: ВС РФ на 500 м продвинулись к Северску ДНР

Военный эксперт сообщил, что у населенного пункта идут активные бои

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Российские бойцы на 500 метров приблизились к Северску Донецкой Народной Республики. Командование Вооруженных сил Украины пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Северска. Здесь есть успехи у наших войск. За последнее время наши военнослужащие продвинулись северо-восточнее от данного населенного пункта, вдоль железной дороги, сократив при этом расстояние до городской агломерации на 500 м", - сказал он.

Марочко отметил, что у Северска идут активные бои. При этом командование ВСУ "предпринимает усилия для стабилизации фронта", поскольку российские военные продвигаются в том числе и южнее от города.

22 августа Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ, ударив по укрепрайону ВСУ у Новоселовки в ДНР, до 1,5 км сократили расстояние до северской агломерации.