Эксперт добавил, что "это расстояние постоянно сокращается"

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Военных РФ от Ставок в Донецкой Народной Республике отделяют менее 2 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас у нас остается менее двух километров до населенного пункта Ставки, и это расстояние постоянно сокращается", - сказал он.

Марочко добавил, что в целом на этом участке фронта у ВС РФ отмечается "позитивная динамика" в продвижении. "Наши военнослужащие в результате рывка физически перерезали трассу Кировск (украинское название - Заречное) - Ставки, что действительно осложнит ситуацию украинских боевиков на данном участке", - сообщил военный эксперт.

16 августа Марочко сообщал ТАСС, что взятие Колодезей в ДНР позволит армии РФ начать наступление на населенный пункт Ставки, который является для противника "своеобразным форпостом", поскольку расположен на возвышенности и хорошо укреплен.