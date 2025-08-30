Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 70 военнослужащих ВСУ

Противник также потерял бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 70 украинских солдат и 6 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - сказал он.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ в районах Степногорска, Херсона, Станислава, Никольского и Антоновки.

"Группировка войск "Днепр" продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции", - подчеркнул Кодрян.