В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены четыре буксируемые гаубицы, в том числе FH70 и М777

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВСУ от действий группировки войск "Восток" потеряли за сутки свыше 210 военных, три станции спутниковой связи Starlink и 15 пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 210 военнослужащих, 3 бронетранспортера, в том числе М113, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, пункт боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink и 15 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены четыре буксируемые гаубицы, в том числе FH70 и М777.