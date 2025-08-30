Бойцы «Запада» уничтожили опорные пункты, технику и пехоту ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы 20-й армии Западной группировки войск уничтожили личный состав, технику и опорные пункты противника из самоходных гаубиц «Мста-СМ2» в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты самоходных гаубиц „Мста-СМ2“ 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что разведданные о целях противника были получены операторами беспилотного летательного аппарата Zala, после чего артиллеристам удалось быстро занять позиции и открыть огонь. После выполнения задания самоходки были замаскированы и перемещены на другие позиции.