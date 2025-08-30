Артиллеристы-десантники получали корректуру огня от расчетов разведывательных БПЛА, отметили в Минобороны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 уничтожил скопление живой силы ВСУ вблизи Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что разведывательные подразделения обнаружили скопление живой силы ВСУ вблизи населенного пункта Николаевка под Часовым Яром в ДНР. Там подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт с целью недопущения продвижения российских штурмовых групп.

"Расчеты гаубиц Д-30 Ивановского соединения ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ в окрестностях Часова Яра. Артиллеристы-десантники, получая корректуру огня от расчетов разведывательных БПЛА, нанесли точные удары по целям", - рассказали в оборонном ведомстве.