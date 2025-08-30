Систему противодействия БПЛА ВСУ организовали бойцы группировки «Центр»

В Минобороны отметили, что для борьбы с низколетящими объектами привлекают расчеты ЗРК «Стрела-10»

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения Центральной группировки на красноармейском направлении организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника при помощи FPV-дронов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На красноармейском направлении военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения алейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ организовали эффективную систему противодействия беспилотникам ВСУ при помощи FPV-дронов», — сказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что бойцы выявляют движение беспилотников противника, используя современные мобильные комплексы радиолокационного обнаружения воздушных объектов, с помощью которых выявляют движение БПЛА. Обнаружив тяжелые квадрокоптеры или беспилотники, специалисты запускают для перехвата специально подготовленные FPV-дроны, при помощи которых уничтожаются воздушные цели.

В Минобороны добавили, что для борьбы с низколетящими объектами привлекают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10», которые поражают цели при помощи ракет с тепловым наведением.

Также для защиты личного состава от вражеских дронов военнослужащие организовали дежурство в составе постов воздушного наблюдения, и в случае обнаружения беспилотников — по ним открывают огонь из стрелкового оружия.