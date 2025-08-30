Военные поразили все назначенные объекты

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности Украины, а также военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сказали там.