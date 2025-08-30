ВС РФ поразили склады боеприпасов, места хранения БПЛА ВСУ

Также российские военные ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - сказали там.