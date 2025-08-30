К укрытию противника вывел украинский наземный роботизированный транспортный комплекс для снабжения припасами

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" уничтожил блиндаж с отделением пехоты ВСУ в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Позиции противника были раскрыты благодаря работе операторов БПЛА, обнаруживших украинскую наземную роботизированную платформу, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого производилась попытка осуществления снабжения для подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. В ходе наблюдения за НРТК ВСУ также было вскрыто укрытие военнослужащих ВСУ, для которых осуществлялась доставка провизии и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что координаты целей были переданы артиллеристам. В результате работы российских военнослужащих были уничтожены как роботизированная платформа, так и блиндаж с личным составом.