На александро-калиновском направлении за месяц освободили пять населенных пунктов, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВС РФ на александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов.

Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"На александро-калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, в том числе Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бык, играющие ключевую роль в обороне противника. Завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища", - сказал он.