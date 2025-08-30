Военные наступают на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ

© Минобороны России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" развивают наступление на октябрьском, красноармейском и днепропетровском направлениях. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Центр" развивает наступление на всех направлениях - октябрьском, красноармейском и днепропетровском", - сказал Герасимов.

По его данным, российские военные охватывают и блокируют красноармейско-димитровскую агломерацию. Герасимов добавил, что бои идут непосредственно в Красноармейске.