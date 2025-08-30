В результате уничтожили конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, уточнил начальник Генерального штаба российской армии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВС РФ совместно с ФСБ России в июле - августе нанесли серию ударов по ключевым производствам, задействованным в создании комплекса "Сапсан", уничтожено конструкторское бюро. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Совместно с ФСБ России в июле - августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены: конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей", - сказал он.