МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Удар нанесен сегодня ночью по объектам на "Южмаше", "КБ им. Янгеля", по "Мотору Сичу", поражена авиационная техника на десяти военных аэродромах. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ им. Янгеля", "Мотор Сич" и сборочным цехам Павлоградского химического завода", - рассказал Герасимов.

На заводах производились боевые детали и топливо для ракет, двигатели, а также изготавливались системы управления для дронов, отметил глава Генштаба. Кроме того, российские войска поразили авиатехнику и объекты инфраструктуры на 10 военных аэродромах противника (Ивано-Франковск, Луцк, Дубно, Вознесенск, Черкассы, Канатово, Коломыя, Озерное, Васильково и Староконстантинов), подытожил генерал армии.