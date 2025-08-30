Кроме того, они осваивают нестандартные способы ведения боя, заявил начальник Генштаба российской армии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Командиры тактического звена в зоне СВО в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают нестандартные способы действий.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В ходе боевых действий командиры тактического звена (командиры батальонов, полков, бригад и дивизий) в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке", - сказал он.