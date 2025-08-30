На это уходит не более суток, отметила статс-секретарь - замминистра обороны России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Время доставки в госпиталь раненых военнослужащих в зоне СВО составляет не более суток в связи с применением мототехники, наземных роботизированных платформ и защищенных санитарных автомобилей, сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

"Благодаря внедрению эффективной системы эвакуации раненых, в том числе с применением мототехники, наземных робототехнических комплексов, защищенных санитарных автомобилей, доставка раненого в госпиталь не превышает одних суток", - сказала она, выступая на коллегии оборонного ведомства.

Цивилева добавила, что благодаря применению современных индивидуальных средств медицинской защиты, а также обучению военнослужащих приемам тактической медицины время оказания первой помощи сократилось до нескольких минут.