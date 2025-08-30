На каждом из участков фронта на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также в районе Красноармейска есть освобожденные населенные пункты, пояснил военный эксперт

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Участки фронта на южнодонецком направлении на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, а также в районе Красноармейска (украинское название - Покровск) стали самыми успешными у российских бойцов на минувшей неделе в зоне специальной военной операции. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Самые результативные действия, по моему мнению, были на южнодонецком участке. Это два участка фронта: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями, а также район Красноармейска. На каждом из этих участков за неделю есть освобожденные населенные пункты. Пальму первенства между собой поделили Южная группировка войск и группировка войск "Восток", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что на купянском участке фронта у российских сил также были успехи в боях на участках у Малой Шапковки, Соболевки, Петропавловки и Кучеровки.

Российские подразделения освободили за минувшую неделю шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области, сообщали ранее в Минобороны РФ.