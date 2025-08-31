Населенный пункт был последним под оккупацией на западе Донецкой Народной Республики, пояснил военный эксперт

ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив 30 августа населенный пункт Камышеваха в ДНР, взяли под контроль более 30 км границы республики на стыке с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе. Это стык Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказал он.

В целом, отметил Марочко, силы РФ также продолжают плавно продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. "Также выше идут очень активные боевые действия. Это уже краснолиманское направление, где мы поднимаемся на север точно так же вдоль участка государственной границы Донецкой Народной Республики", - добавил он.

Бойцы группировки "Восток" освободили Камышеваху 30 августа, сообщали ранее в Минобороны РФ.