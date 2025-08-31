Боец группировки войск "Юг" сбил более 30 дронов-камикадзе ВСУ

Как рассказал командир инженерно-дорожного взвода с позывным Магарик, за два часа инженеры успевают проверить и обезопасить до километра дорог

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Командир инженерно-дорожного отделения группировки войск "Южная" с позывным Рахман сбил более 30 дронов-камикадзе ВСУ. Об этом он рассказал на видео, предоставленном Минобороны России.

"Имею госнаграды - [медали] "За храбрость" первой степени, второй степени и три ведомственные. Получены были за успешное выполнение задач. Камикадзе более тридцати штук сбил, раненых вытаскивали, подбитые машины с дорог убирали, эвакуировали машины", - сказал он.

В Минобороны отметили, что 38-й отдельный инженерно-саперный батальон 3-го армейского корпуса Южной группировки войск обеспечивает безопасные пути движения военнослужащим, выполняющим боевые задачи на краматорско-дружковском направлении.

Как рассказал командир инженерно-дорожного взвода с позывным Магарик, за два часа инженеры успевают проверить и обезопасить до километра дорог, на которых могут быть сбросы взрывных устройств с беспилотных аппаратов и воронки от попаданий артиллерии противника.

Кроме того, военнослужащие батальона устанавливают на дорогах антидроновые сети, которые, как отметили в ведомстве, "не раз спасали технику и пехоту продвигающихся подразделений от повреждений и ранений".