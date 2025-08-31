В результате артиллерийского огня противник лишился части средств управления и координации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки войск уничтожили в районе Ивановки Днепропетровской области пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие видеокадры.

"Осколочно-фугасными снарядами уничтожены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ, находившиеся в лесополосах и в населенном пункте. В результате артиллерийского огня противник лишился части средств управления и координации, что снизило его возможности по применению беспилотников на данном направлении", - говорится в сообщении.