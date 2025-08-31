В российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники вступили в секту Hillsong по прибытии на территорию Украины, о чем свидетельствуют даты, указанные в найденных документах

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Часть испаноговорящих наемников, уничтоженных ударами ФАБ в Днепропетровской области, были сектантами. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, на месте их гибели были найдены личные вещи и документы, которые свидетельствуют о вхождении в состав религиозной секты.

"Часть наемников, которые были уничтожены в районе села Терновое Днепропетровской области совсем недавно частично вступили в религиозную секту. Фрагменты соответствующих документов были найдены в личных вещах погибших от ударов ФАБ на границе ДНР и Днепропетровской области", - сказали в силовых структурах.

Предположительно, как уточнили в силовых структурах, иностранные наемники вступили в секту Hillsong по прибытии на территорию Украины, о чем свидетельствуют даты, указанные в найденных документах.

Ранее ТАСС сообщал о переброске наемников в составе роты на границу ДНР и Днепропетровской области. По данным силовиков, часть из них была уничтожена несколькими авиаударами.