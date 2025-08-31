В Курской области за год обезвредили более 13,8 тыс. взрывоопасных предметов

Обследовано 418 га территории

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 13 тыс. 800 взрывоопасных предметов обезврежено с августа 2024 года на территории Курской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Всего с августа 2024 года обезврежено более 13,8 тыс. взрывоопасных предметов, при этом обследовано 418 гектаров территории", - сказали в министерстве.

В числе уничтоженных боеприпасов - ручные гранаты, взрыватели, противотанковые мины, самодельные сбросы с беспилотников и суббоеприпасы, которые встречаются чаще всего и могут быть незаметны в траве или листве.

В МЧС России пояснили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние от них и сообщить о находке в экстренные службы.