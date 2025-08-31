Пушилин: разведгруппы ВС РФ зашли в Димитров ДНР

Как заявил глава региона, ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Разведгруппы Вооруженных сил РФ зашли в город Димитров Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но тем не менее информация об этом есть", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

Пушилин также отметил, что ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск. " Красноармейск. Ситуация [там] тяжелее в том плане, что противник туда перебросил достаточно большое количество резервов, старается удержать. <…> Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы", - сказал глава ДНР.