Российские военные также нанесли удар по прикрывавшей его зенитной ракетной системе NASAMS, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины, а также прикрывавшей его норвежской зенитной ракетной системе NASAMS, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - сообщили там.