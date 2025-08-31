Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили три снаряда HIMARS, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 2 авиабомбы, 3 снаряда HIMARS и 112 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 712 беспилотных летательных аппаратов, 626 зенитных ракетных комплексов, 24 897 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 118 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 751 единица специальной военной автомобильной техники.