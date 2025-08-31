По данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 235, "Южная" - свыше 205, "Центр" - до 440, на направлении "Восток" - до 230 и "Днепр" - свыше 60 военных соответственно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 170 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 235, "Южная" - свыше 205, "Центр" - до 440, на направлении "Восток" - до 230 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих соответственно.