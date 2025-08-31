Над ДНР за неделю уничтожили более 650 украинских БПЛА

ВСУ применяют тактику комбинированных налетов

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю в небе над Донецком и Макеевкой в ДНР уничтожила свыше 650 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по ДНР.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 664 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой - 252. Украинские боевики начали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства FP-1, являющиеся дешевым аналогом британской ракеты Storm Shadow и французской Scalp, и способные доставлять боевой заряд весом до 120 кг на расстояние более 1,6 тыс. км", - сказано в сообщении.

В УФСБ добавили, что ВСУ применяют тактику комбинированных налетов. "[Противник] запускает фальшдроны, предназначенные для вскрытия систем ПВО и отвлечения системы РЭБ "Купол Донбасса", после чего атакует чешскими FP-1, вооруженными осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 кг и поражающими элементами", - пояснили в ведомстве.

Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.