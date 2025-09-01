Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА на константиновском направлении

Об успешном ударе 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск сообщили в Минобороны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Южная" уничтожил на константиновском направлении пункт управления и площадку взлета для украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет орудия 2А65 "Мста-Б" 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, антенны и площадку взлета вместе с живой силой противника на константиновском направлении", - говорится в сообщении.

Как рассказал командир батареи с позывным Пепел, подразделение уничтожает разнообразные цели. "В основном поражаем пехотные блиндажи, минометные расчеты, также поражаем движущуюся технику, стоячую технику, а также [ведется] контрбатарейная борьба", - сказал он.

В Минобороны подчеркнули, что артиллеристы уже научились активно бороться с FPV-дронами. "В этих целях широко применяется РЭБ, используется огнестрельное оружие, работают пункты воздушного наблюдения возле позиций", - добавили там.

