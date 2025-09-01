В маневрах принимают участие военнослужащие Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ивановские десантники совместно с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) принимают участие в учении "Взаимодействие-2025", которое проводится в Витебске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии приняли участие в торжественной церемонии открытия совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2025" в г. Витебске (Республика Беларусь)", - говорится в сообщении.

Старший российского воинского контингента гвардии полковник Григорий Курчанинов выразил уверенность в способности десантников выполнить все задачи в рамках проводимого учения. "Подразделение российского контингента от Ивановского гвардейского соединения ВДВ прибыло в район проведения учения и

начинает совместную подготовку с другими контингентами КСОР ОДКБ. Личный состав российского контингента готов к выполнению любых поставленных задач в рамках проведения учения. Все военнослужащие подразделения имеют боевой опыт участия в специальной военной операции и готовы им поделиться на предстоящем учении", - сказал он.

В Минобороны информировали, что в учении принимают участие военнослужащие Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Всего задействовано более 2 000 военных и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе боевых самолетов и вертолетов, а также свыше 70 разнотипных беспилотников.