Торжественная часть праздника завершилась общим прохождением курсантов и нахимовцев по плацу училища

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Командный состав Тихоокеанского флота (ТОФ) дал напутственные слова курсантам Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени адмирала Макарова в День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Во Владивостоке командный состав ТОФ принял участие в торжественных построениях курсантов ТОВВМУ и воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища, посвященных Дню знаний", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первый день нового учебного года командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина поздравил курсантов с Днем знаний и пожелал им добросовестно изучать военно-морскую науку. Он отметил развитие училища, введение нового направления подготовки офицеров для морской пехоты.

"Помните всегда, что вы - "макаровцы", что здесь вы пришли на Военно-морской флот и теперь будете нести честь училища всю жизнь", - сказал Лиина.

Нахимовцев с Днем знаний поздравил заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов. Торжественная часть праздника завершилась общим прохождением курсантов и нахимовцев по плацу училища.

Ранее офицеров для морской пехоты готовили в одном из дальневосточных общевойсковых училищ.