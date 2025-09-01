Открывая торжественную часть, Сергей Каракаев отметил, что слушателям и курсантам выпала высокая честь - обучаться в одном из старейших военно-учебных заведений страны, которое в 2025 году отметит свое 205-летие

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил с началом нового учебного года слушателей и курсантов Военной академии имени Петра Великого, сообщили в Минобороны России.

В мероприятиях по случаю начала нового учебного года в академии РВСН имени Петра Великого приняли участие Каракаев, ветераны и другие почетные гости.

Открывая торжественную часть, командующий РВСН отметил, что слушателям и курсантам выпала высокая честь - обучаться в одном из старейших военно-учебных заведений страны, которое в этом году отметит свое 205-летие.

"Эксплуатация в современных условиях ракетных комплексов предъявляет высокие требования к квалификации офицерских кадров. Учебные заведения Ракетных войск стратегического назначения без преувеличения можно назвать "кузницей" таких кадров с мощным научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой и достойными социально-бытовыми условиями для обучения. Академия вносит достойный вклад в поддержание и развитие войск, которые выполняют задачи стратегического ядерного сдерживания", - подчеркнул командующий РВСН.

Как отметили в военном ведомстве, с 1 сентября 2025 года в Военной академии РВСН начинается подготовка специалистов по новой специальности "Применение беспилотных робототехнических комплексов военного назначения". Кроме того, в новом учебном году будет продолжена подготовка офицерских кадров с учетом перевооружения РВСН на современные ракетные комплексы, реализована концепция инфраструктуры единого академического образовательного кластера.

Учебное заведение принимает активное участие в рационализаторской и изобретательской деятельности Минобороны России: ежегодно академией выполняется более 100 научно-исследовательских работ. Итогом научной деятельности за последние пять лет стало получение академией 80 патентов на изобретения, большинство из которых нашли применение и реализацию в войсках. Академия ведет подготовку офицеров по особо наукоемким специальностям в области эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управления робототехническими комплексами, проектирования, производства ракет и ракетно-космических комплексов.