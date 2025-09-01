Уничтожены склады боеприпасов противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили пункты управления и цеха производства беспилотников, склады боеприпасов ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления и цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах", - говорится в сообщении.